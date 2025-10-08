Stanął w obronie zaczepianych ludzi. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
Pokrzywdzony zareagował na zachowanie sprawcy, który w pobliżu przystanku zaczepiał ludzi. Kiedy wracał z restauracji, sprawca w odwecie zaatakował go. Podejrzany usłyszał zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała, w wyniku czego pokrzywdzony stracił wzrok w jednym oku.R187
Komentarze (43)
@thorgoth: Policja też to wie, dlatego nie spieszy się.
Pewnie jakaś Karyna była no i się zderzył z rzeczywistością, że silniejszy wygrywa.
Błędnie zakładasz, że inni ludzie myślą jak Ty.
A pewnie dostanie 5 i po 3 wyjdzie za dobre sprawowanie. A brak wzroku w jednym oku na cale życie. Chyba, ze tamten po wyjściu z odsiadki wróci i spuści mu wp...l. Bo wtedy może być całkowita utrata wzroku.
Na pohybel patologii, która może