W arii "Królowej Nocy" Wolfganga Amadeusza Mozarta
W rzeczywistości jednak nie ma żadnych dowodów historycznych, które potwierdzałyby, że Mozart kierował się zemstą. Wręcz przeciwnie.
Mozart napisał tę arię specjalnie dla sopranistki Josepha Hofer, siostry
Skalę głosu mierzy się od najwyższego do najniższego rejestru, a nie od najszerszego do najwęższego.
No i muzycy z Litewskiej opery narodowej też się dołączyli, i fajnie im to wyszło, bo korzystają ze swoich Głosów ;)
Dalekie od wersji filmowej, ale nadal uważam, że wersja filmowa jest podrasowana. Ale dało to motywację, by pokazać, że komputery nie są potrzebne :)
Ludzie to p----------y gatunek :) Jeśli ludzie czegoś nie potrafią, to chińczyk pokaże, że jednak potrafią.
