Legenda mówi, że Mozart napisał arię Królowej Nocy tak trudną, że „nikt nie będzie w stanie jej zaśpiewać” — rzekomo z zemsty na śpiewaczce (albo na teściowej, zależnie od wersji). Czasem opowieść głosi, że miała to być złośliwość wobec śpiewaczki, która go obraziła lub odrzuciła.

W rzeczywistości jednak nie ma żadnych dowodów historycznych, które potwierdzałyby, że Mozart kierował się zemstą. Wręcz przeciwnie.



Mozart napisał tę arię specjalnie dla sopranistki Josepha Hofer, siostry