Polski gigant na krawędzi. "Nie ma mowy o utrzymaniu przerośniętego zatrudnienia
Wrze w zatrudniającej ok. 30 tys. osób Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ceny na rynku węgla koksowego spadły o ok. 30 proc., podczas gdy roczny koszt utrzymania jednego pracownika to 300-350 tys. zł, co daje ok. 9 mld zł roczniessakul
Też mogę być gigantem gdy każdy Polak będzie się codziennie zrzucał na ten "gigantyzm".
Mieli rozmach, czego to się nie robi, by się podlizać władzy chcącej wygrać kolejne wybory.
I najlepsze. Gadasz z takim to pluje na te pracę że
Też bym bankrutował dając 170 000 odprawy każdemu kogo muszę zwolnić
Coo kulwa XDDDDddd
@andr11u: Zastanawia mnie jaki jest rozkład kosztów. Ile kosztuje pensja pracownika brutto-brutto, ile brutto i ile netto dostaje rocznie na rękę. Jakie są dodatkowe koszty pozapłacowe i jaki jest ich rozkład.