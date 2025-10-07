Redaktor naczelny moskiewskiej "Prawdy" zginął po wypadnięciu przez okno.
Policja prowadzi śledztwo w sprawie. W kacapowie bez zmian.john-eek
@Metris musisz zgłosić centrali że tak się nie da pracować. Jak tu promować rosję i jej tradycyjne konserwatywne wartości w warunkach gdy wierchuszka zaburza wiarygodność przekazu swoimi działaniami.