Dobry Maharadża. Przyjął setki polskich dzieci podczas II wojny światowej
Brytyjczycy nie chcieli przyjąć ich do siebie. Pomocną dłoń wyciągnął Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja tajemniczy maharadża Nawanagaru.Histmag
Komentarze (11)
Tylu ukraińskich uczniów obecnie uczęszcza do polskich szkół (dane z sierpnia 2025 r.).
Polska wykazała się w tym przypadku piękną akcyjnością niestety już wtedy przewidywano i to się sprawdziło że będzie refluks ksenofobiczny No i jest po pandemii z lekarzami był i teraz też jest
Przedyktowałem możliwe błędy stylistyczne
Indie to było terytorium brytyjskie, zresztą podobnie Iran
Komuś kot przebiegł po maszynie do pisania.
Szlachetny jak maharadża
Ten zabójca z Anatoli
Co się w tańcu nie pierd0li