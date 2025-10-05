Przez lata milczałem. Ale kiedy zobaczyłem swojego ojca w internecie, jak udaje świętego, który „walczy z systemem” i „szuka duchowej drogi” – krew mnie zalała.
To ten sam człowiek, który w 2012 roku wyjechał „za pracą” i nigdy nie wrócił, zostawiając mamę z siódemką dzieci. Bez pieniędzy. Bez kontaktu. Bez słowa.
Mama przeszła załamanie nerwowe, później nowotwór, a wcześniej potrącenie przez auto. Mimo tego wszystkiego walczyła, żeby nas utrzymać i postawić na nogi.
Dziadek – jego własny ojciec – powiesił się, nie mogąc znieść tego, co zobaczył po jego ucieczce.
A on?
Przez lata ukrywał się w Niemczech, unikał odpowiedzialności, nie płacił alimentów.
Teraz siedzi na Filipinach, robi livestreamy o „duchowości” i „krzywdach, jakie go spotkały”, a w rzeczywistości gra ludziom na emocjach, prosząc rodzinę i widzów o pieniądze na wizę, utrzymanie i długi swojej partnerki.
Żeby było „bardziej wzruszająco”, w swoich filmach i zbiórkach wykorzystuje dzieci i zwierzęta tej Filipinki, pokazując ich jako tło do swoich próśb o datki.
To właśnie ten „człowiek pokrzywdzony przez los”, który porzucił ośmioro własnych dzieci.
Nie szukam litości. Chcę tylko, żeby ludzie zobaczyli, kim naprawdę jest, zanim znów ktoś da się nabrać na jego „duchowe” historie.
Tutaj link do jego kanału: https://youtube.com/@halofilipiny?si=jQpMjlq0zTBSqI8z
Co byście zrobili na moim miejscu?
I czy w czasach rozwiniętej komunikacji – sociali, mediów, YouTube’a – da się jeszcze nagłośnić taką historię, żeby dotarła do ludzi, zanim kolejny raz ktoś się nabierze?
Komentarze (95)
Obstawiam, że dopóki się stamtąd nie ruszy, to nic nie ugrasz, bo za takie długi pewnie go nie zamkną na obczyźnie
@bez_tajemnic: Dlaczego takim problemem jest wrzucenie jakiegokolwiek potwierdzenia, że to twój ojciec? Przecież jego dane widnieją w twoich dokumentach, zapewne też nosisz (lub nosiłeś) jego nazwisko. Nie zrozum mnie źle, jeśli historia jest prawdziwa, chętnie pomogę ją nagłośnić - chcę jednak mieć pewność, że nie jest to wymysł jakiegoś trolla.
Czyli afera pod hasłem: tak bardzo nienawidzę mojego ojca, co mnie zostawił, że pomogę mu rozkręcić kanał!
Poza tym, ten kanał ma <500 subów, tam prawie nikt nie zagląda. Jak to wyląduje na głównej to popularność wzrośnie.
Może to uwiarygodni mój wpis: https://youtu.be/28dJb8tucwA?si=y2TXWEbAWFw5euBD
To się zdecyduj.
Wchodzi zielonka nr.2 - twierdzi, że jest z "rodziny" i wrzuca link do kanału
Wchodzą wykopki i tę kryptoreklamę wykopują w gorące xD
Portal świadomych użytkowników ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@KapitanIzrael: a gdzie mają?
Komentarz usunięty przez autora
Niemniej, będę adwokatem diabła i ponieważ czasem zdarzają się chwytliwe historie bez pokrycia to zacytuje klasyka:
@Jagodax25: Kim ty jesteś dla autora znaleziska?