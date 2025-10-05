Przez lata milczałem. Ale kiedy zobaczyłem swojego ojca w internecie, jak udaje świętego, który „walczy z systemem” i „szuka duchowej drogi” – krew mnie zalała.

To ten sam człowiek, który w 2012 roku wyjechał „za pracą” i nigdy nie wrócił, zostawiając mamę z siódemką dzieci. Bez pieniędzy. Bez kontaktu. Bez słowa.

Mama przeszła załamanie nerwowe, później nowotwór, a wcześniej potrącenie przez auto. Mimo tego wszystkiego walczyła, żeby nas utrzymać i postawić na nogi.

Dziadek – jego własny ojciec – powiesił się, nie mogąc znieść tego, co zobaczył po jego ucieczce.

A on?

Przez lata ukrywał się w Niemczech, unikał odpowiedzialności, nie płacił alimentów.

Teraz siedzi na Filipinach, robi livestreamy o „duchowości” i „krzywdach, jakie go spotkały”, a w rzeczywistości gra ludziom na emocjach, prosząc rodzinę i widzów o pieniądze na wizę, utrzymanie i długi swojej partnerki.

Żeby było „bardziej wzruszająco”, w swoich filmach i zbiórkach wykorzystuje dzieci i zwierzęta tej Filipinki, pokazując ich jako tło do swoich próśb o datki.

To właśnie ten „człowiek pokrzywdzony przez los”, który porzucił ośmioro własnych dzieci.

Nie szukam litości. Chcę tylko, żeby ludzie zobaczyli, kim naprawdę jest, zanim znów ktoś da się nabrać na jego „duchowe” historie.

Tutaj link do jego kanału: https://youtube.com/@halofilipiny?si=jQpMjlq0zTBSqI8z

Co byście zrobili na moim miejscu?