Kaufland wycofuje ze sprzedaży Ustroniankę w kontrowersyjnej butelce!
Sieć Kaufland po krytyce ze strony m.in. niektórych polityków i komentatorów zdecydowała się wycofać ze sprzedaży Ustroniankę w butelce o pojemności 3,001 l.hyperlink
najlepsze
¯_(ツ)_/¯.
Problemy pierwszego świata, naprawdę.
To teraz można przytoczyć typowy "argument" wykopków - przecież na zachodzie takie są i ludzie żyją więc o co wam chodzi! :D
@Milegodniawszystkim: chyba 20 lat temu. Wtedy to można było wprowadzać. Dziś jak mamy sortowanie, nie ma to żadnego sensu.
No chyba, że pisałeś ze świrami z Mirko xD
....to jeszcze niech wycofają te odchudzone czekolady po 90g, jak już tacy kryształowi chcą być. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@januszjanusz666: e nie, tyle to nie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@MoszeRotszyld: Szwarc Gruppe pocałuj mnie w duppe
#pdk
@LukaszTV: no i właśnie chcieli, ale jakiś patus im robił problem ¯\(ツ)/¯
wolny rynek zweryfikuje
inna sprawa, że złodzieje z wiejskiej po prostu podniosą limit do powiedzmy 10 litrów i sprawa załatwiona będzie
Więc opłaca się im sprzedawać tylko opakowania kaucyjne, bo kaucję opłacasz ty przy zakupie napoju, ta kasa leci na ich konto... i już tam pozostaje jeśli nie zwrócisz kaucyjnego opakowania, a jak zwrócisz to też zarobią tylko mniej. Im
@Misiakufal: kup saturator
Ale to znaczy coś więcej, przeplatanie się polityki i wielkiego biznesu. Ktoś pogroził palecem, że ten drugi nie dostanie dotacji czy zwolnień a dostanie dodatkowe kontrole.
@snup-siup: tak się uzależnia firmy i ludzi od systemu. Na tym polega cała ta unia i państwa ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■