1. Nie mamy wywiadu u sowietów.

I najbardziej jaskrawym i drastycznym skutkiem tego była zbrodnia katyńska. A dokładniej: to, że polscy jeńcy i więźniowie osadzeni od września 1939 i zabici przez NKWD wiosną 1940 nie spodziewali się i nie przewidywali, co ich czeka, i nie próbowali masowo uciekać. A przecież oni wszyscy powinni właśnie tego się spodziewać. Powinni byli wiedzieć, że dla Sowietów ich życie nie ma żadnej wartości,