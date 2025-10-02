81 lat temu skończyło się Powstanie Warszawskie kosztowało 200 tys. zabitych
2 października 1944 r. przedstawiciele Komendy Głównej Armii Krajowej podpisali akt kapitulacji. Powstanie Warszawskie kosztowało życie 180 tys. cywilów i 18 tys. powstańców. Epilogiem było wysiedlenie całej ludności i zburzenie miasta.darosoldier
Jak widzę pomnik małego powstańca, to robi mi się niedobrze na wspomnienie, że ta marna banda obłąkanych przegrywów zmixowana z ruską agenturą wysłała nieuzbrojone dzieci i najlepszą polską młodzież na czystą r--ź. Mam nadzieję, że dożyję czasów, gdy historia nie będzie mylona z mitologią.
Ha tfu!
Przecież najwięcej osób ginęło na tyłach, nie na barykadach.
Naloty oraz artyleria robiła swoje. Historycy o tym mówili często.
Śmiejemy się ze szturmów mięsem rosyjskich żołnierzy..
... a sami chwalimy to samo u nas... albo co gorsze wykorzystanie dzieci do walk.. nawet na tyłach.
W rzeczywistości Piłsudski to była niezła łajza, która aresztował wielu wpływowych ludzi w tym Tadeusza Rozwadowskiego, który odegrał ważną rolę w bitwie Warszawskiej, gdzie przez tą podupadł na zdrowiu i zmarł rok później.
A Piłsudczyki ponadto próbowali zdyskredytować znaczenie jakie odegrać w bitwie Warszawskiej.
1. Nie mamy wywiadu u sowietów.
2. Nie mamy wywiadu na zachodzie.
3. Nic nie wiemy o światowej polityce i postanowieniach w teheranie (ale wiemy, że były na niej ważne postanowienia wojenne).
4. U radzieckich zolnierzy kupa amerykańskiego sprzetu (nawet nie umieliśmy go odróżnić), lecz w oczy najbardziej raziło nas, że karabiny mieli na zwykłych sznurkach i pierwszeco to
I najbardziej jaskrawym i drastycznym skutkiem tego była zbrodnia katyńska. A dokładniej: to, że polscy jeńcy i więźniowie osadzeni od września 1939 i zabici przez NKWD wiosną 1940 nie spodziewali się i nie przewidywali, co ich czeka, i nie próbowali masowo uciekać. A przecież oni wszyscy powinni właśnie tego się spodziewać. Powinni byli wiedzieć, że dla Sowietów ich życie nie ma żadnej wartości,
Na Powstańców Niemcy też mówili "polnische banditen", terroristen"
Natomiast to sily niemieckie ich wymordowaly, nie powstancy.