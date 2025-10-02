20 ton mrożonych jagód z Ukrainy zatrzymane w Lublinie
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Lublinie poinformował o wydaniu decyzji zakazującej wprowadzenia na polski rynek partii mrożonych jagód leśnych sprowadzonych z Ukrainy. Chodzi o 20 ton owoców, które jak wykazała kontrola były znacznie zanieczyszczone.VoxClamantisInDeserto
Wolałbym dołożyć i kupić polskie. Nie wspominając już o jakości owoców/warzyw spoza UE.