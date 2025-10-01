Zaginął 26-latek. Istnieje realne zagrożenie życia lub zdrowia.
SOS Zaginięcia: Paweł pochodzi z małej miejscowości Głuponie, w województwie wielkopolskim. Od pół roku pracuje w Niemczech. Są to różne miasta, w zależności od zleceń. Ostatni raz widziany był 23.09.2025 r. około godziny 16:30 jak opuszczał miejsce pracy przy Hansestraße 1 ,Wustermark 14641BrandenbInfoMagazyn
Praca w delegacji mocno działa w dół na psychikę, wiem po sobie. Jeszcze jak miał toksyczną relacje w domu albo z partnerką to wogle. Sam przechodziłem podobny stan, jeszcze mamy najgorszy okres, najbardziej depresyjny.
Praca w delegacji mocno działa rozwijająco, wiem po sobie.
No nie może być ¯\(ツ)/¯