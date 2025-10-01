Ceny w górę. Unia zablokuje januszowanie na Temu, AliExpress i Shein
Czemu zakupy na Temu, Aliexpress i Shein przez lata były tak tanie? I dlaczego już wkrótce może się to skończyć?MisterMinister
Komentarze (138)
najlepsze
Mają tańsze koszty produkcji - to chyba grzech główny, uniodebile nie mogą tego znieść.
Sprzedają bezpośrednio, bez pośredników - no straszne, ale to wina kupujących ludzi, jak można kupować bez pośrednika który dowali +300% za przyczepienie metki? Skandal!
Jak kupicie od Polaka, który kupil u chinola to jest legit
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Niech ten twór lobbystyczny się ogarnie, albo upadnie. Jak nie to #polexit
@Ligniperdus: A unijne dopłaty dla produktów tylko z UE są uczciwą konkurencją? xD
* Wszystkie chińskie platformy sprzedażowe skutecznie korzystają na wciąż obowiązujących przepisach prawa, które pozwalają na zwolnienie z cła dla małych przesyłek o wartości poniżej 150 euro (do Unii Europejskiej).
* (...) propozycję przedstawił Maroc Sefcovic (...) Chce on, aby od każdej, nawet najmniejszej paczki z Chin była pobierana dodatkowa opłata w wysokości
