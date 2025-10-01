Rejestracja samochodów w mObywatel. Nowa funkcja Krok po Kroku
Od września 2025 roku dostępna jest pełna rejestracja samochodów online w aplikacji mObywatel. Dzięki temu proces staje się nie tylko szybszy, ale i bardziej przejrzysty.WyskoczNaWakacje
Komentarze (44)
Edit: znalazłem było to zawiadomienie o nabyciu pojazdu, co w sumie niczego nie dawało a zrodziło tylko problemy, mam nadzieję że teraz będzie już inaczej.
- ZBUDOWALIŚMY GO
- AAAAAAA NARESZCIE, A DRUGA?
- NIE DZIAŁA
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
i ktoś chce to zastąpić mobywatelem? Dziwne
ten co wymyślił rejestrację pojazdów przez mobywatela - powinien dostać NOBLA, i order Orła Białego.
@janushejro: bo tego nie ma i może będzie za pół roku ;))
@AmberLord: NND