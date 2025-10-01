Elon Musk zapowiedział stworzenie konkurencji dla Wikipedii
xAI pracuje nad stworzeniem "Grokipedii", czyli serwisu konkurencyjnego wobec Wikipedii. Musk od dawna twierdzi, że Wikipedia nie jest obiektywna i odzwierciedla lewicowe nastawienie polityczne.GRUBY140
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
w ich gestii jest usunięcie kogoś z internetu
P.s. znany z pasji cięcia kosztów Musk na pewno nie zatrudni tysięcy ludzi do tworzenia encyklopedii. Z kolei po osobach potrafiących
Dawno tam nie byłem
Więc mamy taki artykuł "Great Replacement conspiracy theory". I czytamy w nim, że "great replacement theory is a debunked, white nationalist far-right conspiracy theory." Sporo tych epitetów prawda?
I teraz spróbujcie podlinkować do tego artykułu oficjalny dokument UN z 2001 roku zatytułowany "Replacement Migration" (tutaj pełna wersja). Ewentualnie jego odświeżoną wersję z 2019 roku "Back to replacement migration: