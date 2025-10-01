Jak ja tego systemu nie rozumiem. Przecież z puszkami aluminiowymi nie ma problemu, w każdej miejscowości widzimy zbieraczy którzy po prostu zawożą je do skupu. Ja np nie wyrzucam puszek tylko mam ustawiony worek i potem jak się trochę uzbiera sprzedaje, kokosów z tego nie ma ale zawsze coś. Co do szklanych butelek to wystarczyło zmusić tych którzy mają bezzwrotne i by zrobili zwrotne i już, szczególnie mam na myśli producentów małpek Pokaż całość