1 października 2025 roku 100 lat obchodzi Stanisław Zalewski
Był więźniem trzech niemieckich obozów koncentracyjnych - Auschwitz, Mauthausen oraz Gusen. Teraz, w wieku 100 lat sądzi się z niemieckimi mediami o przeprosiny w sprawie używania zwrotu "polskie obozy koncentracyjne". Bardzo ciekawa i barwna postać, która nie odpuściła wtedy i nie odpuszcza dziś.zwora
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
proszę się nie doszukiwac drugiego dna
Komentarz usunięty przez autora
Szkopy jedne.
@f9JXBEArQ2H4TKl: no nie wiem, nie wiem, może dlatego, że to silne jednostki, bo słabsze zwyczajnie nie przeżyły?
Dwóch niemieckich I jednego polskiego.