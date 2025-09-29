Turcja rezygnuje z prób narzucenia unijnych zasad produkcji kebaba
Turcja wycofała się z inicjatywy, która miała na celu wprowadzenie w Unii Europejskiej ścisłych regulacji dotyczących sposobu przygotowywania kebaba typu döner.konto-dla-czarnejlisty
Komentarze (51)
najlepsze
Normalni ludzie nigdy nie uważali każdej regulacji za komunizm. Tylko na wykopie ludzie są tak odklejeni. Warto choćby obejrzeć sobie na youtube jaki syf wcinają w USA i ta lewacka EU ze swoimi regulacjami jednak wydaje się wtedy przyjemniejszym miejscem.
@Amatorro: Dzięki temu "parmezan" nie może ewoluować.
kiedyś w jednej kebabowni w wawa tak robili i było super, niestety przestali
Reszta w sumie w porządku w tym składzie.