A u nas z mrocznego cyfrowego ID korzysta już ponad 10 milionów Polaków ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Jak mi ktoś napisze że mObywatel nie jest obowiązkowy to mu odpowiem że to nie ma żadnego znaczeni, ponieważ każdy obywatel Polski ma automatycznie tworzoną cyfrową tożsamość nawet jeśli nie ma mObywatela, a mObywatel to jest tylko zalogowanie się do niej, a nie stworzenie