Petycja o nie wprowadzenie Digital ID w UK ma już 2.4M podpisów
W Uk trwają też protesty przeciwko wprowadzeniu Digital IDkastrator2
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
W Uk trwają też protesty przeciwko wprowadzeniu Digital IDkastrator2
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (36)
najlepsze
Jak mi ktoś napisze że mObywatel nie jest obowiązkowy to mu odpowiem że to nie ma żadnego znaczeni, ponieważ każdy obywatel Polski ma automatycznie tworzoną cyfrową tożsamość nawet jeśli nie ma mObywatela, a mObywatel to jest tylko zalogowanie się do niej, a nie stworzenie
@debiec: Przecież w p0lsce już masz mObywatel. xDDDDDDDDDDDDD Wykopki bardzo sobie chwalą.
1,3 miliona w "najlepszym" roku :D Sobie lokalsi mogą głosować i składać petycje, już są dawno zmarginalizowani.
A ID akurat by im się przydało żeby nad tą dziczą z całego świata jakoś zapanować.
W urzędach też nie potrzeba?