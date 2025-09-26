Jakoś(ć) części zamiennych. Gwint w nowym łączniku nie wytrzymuje dokręcania.
Dokręcanie z nominalnym momentem kończy się zerwaniem gwintu.1988BaZyL
Za spełnienie wymagań odpowiada producent na dany rynkek (kraj) Jeśli
Jak chińczyk to robi z czegoś bezklasowego, co w praktyce oznacza coś w okolicach 4.8 - 5.8 to trzeba dokręcać z połową momentu :)
A jak taki gównolit to pewnie i tak za chwilę by się wypracowało, chociaż łącznik może i bardzo dużych sił nie przenosi.
Gorzej że z podobnego gówna potrafią zrobić sworznie wahacza czy końcówki drążka, a to już jak pęknie w czasie
Drążek przy tym pogięli że wyglądał jak banan, ale założyli…
Ile jeszcze razy kupi to g---o i będzie narzekał? Ten niemiecki chińczyk ma prawo bytu bo są mechanicy tacy jak on, którzy wiedzą że to g---o i ponownie je kupują. A co gorsze to tak ważny element instalują klientowi choć wiedzą że to gównolit. Najwyżej się klient zabije.