Niemieccy giganci zwalniają tysiące osób. "Będziemy świadkami bankructw"
Kryzys w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym. Volkswagen ogranicza produkcję, a Bosch Mobility do 2030 r. zwolni 13 tys. pracowników. W sumie w ciągu pięciu lat w pracę w branży straci do 100 tys. osób. W Niemczech dojdzie do bankructwa firm - prognozuje prezes niemieckiego instytutu badawczego DIW.VoxClamantisInDeserto
ale tu jest właśnie problem że państwo nie zadziałało.
To było jasne że CEO będą szukać oszczędności i wyprowadzą fabryki do Chin, ale wtedy państwo powinno powiedzieć - hola, hola, tak nie wolno - raz że nasi (Europejczycy) stracą pracę, dwa że w dłuższej perspektywie i Wy (prezesi koncernów) stracicie kasę bo wam zawiną know-how.
Ale państwo dało się kupić przez tych prezesików (a może i Chiny
@TatusBogus: Jak tak dalej pójdzie - to nie będzie komu nim oddychać :)
,,Niemcy rok bez atomu. Kraj w kryzysie energetycznym, który sam stworzył"
¯\(ツ)/¯