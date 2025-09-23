Tak drogich warzyw jeszcze nie mieliśmy. Ceny niektórych wyższe o ponad 30%!
Ceny warzyw w Polsce pod koniec sierpnia zaczęły bić kolejne rekordy. Eksperci i rolnicy są zgodni, że hodowla jest coraz droższa, a do tego wszystkiego dochodzi kapryśna aura, z którą od początku roku producenci warzyw musieli się zmagać.FXMAG
Komentarze (129)
najlepsze
@Szymon_L: Wyhodowałeś marchewkę, czy ją uprawiłeś? Polonisto z bożej łaski.
@Danuel: O jakich standardach mówisz?
@tenloginnieistnieje: A ilość słonecznych dni w roku? A inne czynniki? No właśnie.
Spójrz prawdzie w oczy - unia europejska niczym Jezus Chrystus pokutuje za emisje co2 w azji. Co oni wyemitują, to my ograniczamy dla zachowania balansu. ( ͡º ͜ʖ͡º) Pozostaje jeszcze odmrozić sobie uszy na złość rosji xD
@Legion_PL: uzasadniona uniezależnieniem się od surowców energetycznych, których nie mamy. zmianami klimatu uderzającymi pośrednio w nas i zwykłą cywilizacyjną troską o klimat. Polska miała ponad 20 lat na transformację. Woleli populizmy i dziś mamy efekt.
na jakiej podstawie
No do rosołku pietruszki nie weźmiesz? No nie wziąłem xD
Pewnie nie ja jeden bo za miesiąc gniły a świeża dostawa była 2 razy tańsza ¯\(ツ)/¯
Ja przyznam że najbardziej po tyłku oberwały u mnie bawole serca i inne duże odmiany, jak po ciepłym dniu przychodziło ochłodzenie to pękały i od razu gniły.
@K-S-: nie wiem, dostałem nasiona od babci jakieś takie żółte i mięsiste, od wschodniej strony osłonięte były płotem i niczym ich nie zasłaniałem. U mnie dużo wiało, było gorąco tylko w lipcu i sierpniu w czerwcu i maju padaka i dość sucho było ale wszystko codziennie podlewałem
https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/art42291851-dystrybucja-dala-pge-rekordowe-wyniki
A co ciekawe łatwe w uprawie i niewymagające super gleby.
Niestety mi w tym roku na moim rodzie tak średnio się udała cebula z racji prawdziwego Polskiego lata ¯_(ツ)_/¯
https://www.fresh-market.pl/informacje/wiadomosci/ceny-fasolki-szparagowej-jednak-w-dol-jak-bardzo
