Hity

tygodnia

PILNE: Domagamy się delegalizacji posiadania i hodowli niebezpiecznych ras psów
7552
Chcesz dodać opinię o Media Expert? Ok, ale akceptujemy tylko pozytywne :)
3221
Luxmed abonament = brak terminów. No chyba, że zapłacisz za wizytę, to od ręki
3187
Sąd zdecydował. "Wtorki dla pań" w saunie to dyskryminacja mężczyzn
3040
Newsweek próbuje wmówić ludziom, ze pitbull to przytulanka, a gorsze są male psy
2916

