System kaucyjny uderzy w portfele Polaków i sklepy. Ekologia czy ukryty podatek?
Od października 2025 zapłacisz 1 zł kaucji za butelkę i 0,50 zł za puszkę, bo Unia kazała. Nie masz czasu lub możliwości, żeby ją oddać? Trudno, pieniądze przepadną. To nie ekologia, to ukryty podatekWinoDominoISpiew
Bo sklepy do 200mkw nie muszą przyjmować plastiku ani puszek, więc jeśli ktoś ma w pobliżu tylko taki sklep lub jest niemobilny, to po prostu zapłaci więcej i nie będzie miał jak tych pieniędzy odzyskać :-/. Draństwo.
@kot_do_drzwi: Już tu widzę fikołki i dzielenie biedronek na 3 mniejsze pod wspólnym dachem.
Rząd się nie chwali, ale to jego zasługa.
Dolewam sobie soku z cytryny limonki do dołączonej butli specjalnej i mam idealny smak. Chce mocno gazowaną to gazuje dłużej, chce tylko lekko to z 3 ćwiczenia. Ja akurat kranówki nie pije bo jednak wolę z dzbanka. Ale to połączenie sprawia, że bardzo mało w sklepach wody kupuje. Chciałbym jeszcze
A później się cos dowali kolejnym, i kolejnym. I tak to leci a hajs się zgadza.
Nikt normalny nie biega z każdą puszką do sklepu, więc to gromadzi się w domu. Puszki nie da się zamknąć a zgnieść nie można. Co zatem? Wszystkoe piwa, energetyki i inne takie resztki w puszkach pleśnieją. Nie tylko śmierdzi ale również szkodzi zdrowiu, bo się tym oddycha non stop. Następnie w sklepach automaty stoją obok żywności (często pieczywa bez
@ECMAlover: ze wszystkich opakowań na jedzenie te metalowe są najwięcej warte.
Kumpel zajmuje się handlem i mówił mi że puszka z piwa realnie warta jest w okolicach 1zl już od dawna.
Tak samo puszki na konserwy