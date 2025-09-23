Miałem nadzieję, że jak na to idzie tyle kasy to chociaż nie będą się walały butelki po małpkach wszędzie, bo żule oddawać do sklepu, nic bardziej mylnego małpki są zwolnione z systemu kaucyjnego, lobby alkoholowe ma się dobrze, wyłgali się z obowiązku kaucyjnego w Warszawie udupili restrykcję sprzedaży nocnej, pewnie spore łapówy tam idą, sam Nowak miał 4 bańki jakby u innych posłów poszukali to też by się sporo znalazło no bo Pokaż całość