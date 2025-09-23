Antoni Łuczak 18-letni Polak najlepszym młodym matematykiem Europy! Zza_Oceanu Zza_Oceanu z zzaoceanu.com dodany: 5 godz. i 58 min temu # nauka# matematyka# ciekawostki# dzieci# polska# wydarzenia 49 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Oczywiście tak się nie stanie bo Polska bardzo słabo zarządza talentami na najwyższym poziomie nie ma u nas „doliny krzemowej” ani odpowiedniego wsparcia rządowego…
Tymczasem OnlyFansiary zgarniają tyle za wrzucenie foty z cycem i wypięta psita. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Powodzenia chlopaku( ͡º ͜ʖ͡º)