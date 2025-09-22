6-latek potrącony przez inne dziecko na hulajnodze. Poważne obrażenia
W Elblągu rano 6-latek został potrącony przez 13-latka, który jechał na hulajnodze elektrycznej. Chłopiec trafił do szpitala. Do dwóch kolizji z hulajnogami doszło też w Iławie.rybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
@progressive: "A masz synku tutaj w-----------e jewlektrycznom, tu jest gaz i hamulec, tylko nie za szybko. Nie, kasku nie zakładaj bo sobie włoski pognieciesz" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@progressive: Obstawiam że coś takiego nie istnieje.