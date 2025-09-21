Polacy nie chcą już zakładać własnych firm? Mamy najniższy wynik wśród 51 państw
Własną firmę w ciągu najbliższych trzech lat planuje założyć zaledwie 3 proc. Polaków. To wynik najniższy wśród badanych z 51 państw - wynika z raportu Global Entrepreneurship Monitor. Jednocześnie 83 proc. polskich ankietowanych uważa, że rozpoczęcie działalności gospodarczej jest proste.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 88
- Odpowiedz
Komentarze (88)
najlepsze
Niemcy:
- mamy pomysł na biznes. Zbieramy pieniądze, zaczynamy się reklamować, pracujemy.
- pieniążki spływają, pakujemy je do kieszeni.
- Przekraczamy dochód roczny w wysokości kilkudziesięciu (nie pamiętam dokładnie) tysięcy Euro
- Uznajemy, że to dobry pomysł i kontynuujemy pracę.
To raczej chodzi o to, że firmy tną etaty, a że sporo osób w outsourcingu pracowało na B2B, więc nie otwiera się ich już tak dużo jak kiedyś, bo Pan Przedsiębiorca nie ma już firmy, która mu wystawi jedną fakturę miesięcznie.
Jdg to nie firma