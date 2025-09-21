Stadion im. Edmunda Szyca był kiedyś dumą Poznania
Wzniesiony w 1929 r., już od początku zmagał się z problemami technicznymi, które sprawiły, że nie nadawał się do pełnego użytku. W czasie II wojny światowej pełnił funkcję niemieckiego obozu pracy przymusowej dla Żydów. W późniejszym okresie stał się areną piłkarskich emocji...nightmeen
Komentarze (17)
najlepsze
Dzięki temu rozwiązaliby dwa problemy na raz, to ci wolą gorsze i droższe rozwiązanie.
MIasto hał hał.
Dawno nie czytałem nic bardziej polskiego
Stadion Szyca
Polecam, super miejsce
Podobno też chyba pod 30 tys potrafiło wejść kiedyś, byłem parę lat temu i ciężko objąć jego rozmiar wśród ilości drzew. A mój kolega 20-25 lat temu grał na nim w piłkę, jeszcze murawa ładnie była utrzymana, ale same trybuny już dziczały.
Sama historia