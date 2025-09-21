Nie bardzo rozumiem władz Poznania. Obok Warta Poznań nie ma gdzie grać. Zamiast Stadion Szyca przekazać dla Warty (6-8 tys miejsc) a resztę dużego terenu przeznaczyć na to co tam planują (jakiś biopark). Wtedy"Ogródek" zrobić ośrodkiem treningowym.

Dzięki temu rozwiązaliby dwa problemy na raz, to ci wolą gorsze i droższe rozwiązanie.