Reparacje wg ZSRR. Sowieci zabierają wszystko. Wielka grabież po II wojnie.
Historia ogromnej grabieży przeprowadzonej przez Sowietów po II wojnie światowej. Tuż za Armią Czerwoną na zajętych terenach pojawiały się tak zwane trofiejne brygady. Ich jedynym zadaniem było wywożenie wszystkiego, co mogło się przydać w Związku Radzieckim.Mietowy_
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
A Ukraina? W 1991 była bogatsza od Polski. Mają złoża, mają czarnoziemy. 30+ lat korupcji i gdzie wylądowali?
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/infografiki-historyczn/93243,Powstania-Slaskie-Geneza-Przebieg-Skutki.html