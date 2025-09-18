Krakowska komunikacja miejska znów podrożeje? Brakuje ćwierć miliarda!
W tegorocznym budżecie Krakowa brakuje aż 249 milionów złotych, aby utrzymać dotychczasowy poziom funkcjonowania transportu publicznego. Prezydent miał odpowiadać opozycyjnym radnym, że pieniądze się jakoś znajdą. Czy ceny biletów znów wzrosną?Tumurochir
Głosujemy na Gibałę i po roku Kraków nie ma długów, i to przy darmowej komunikacji?
I w sumie po co radni jak miastem rządzi jednoosobowo prezydent?
Czasem jak się ma farta to Boltem
Od wielu lat ( a zasadzie już dekad) trwa ucieczka biznesu i ludzi z centrum na obrzeża. Absurdalnie wielka strefa płatnego parkowania, połączona z likwidacją parkingów, zwężeniami, wysypem jednokierunkowych itd. doprowadziła
Mają być etaty, środki, plany, zmiany, decyzje, konsultacje. NIkt normalny w metro w Krakowie nie wierzy.
tam doslownie niczym nie da sie sprawnie przemieszczac xD