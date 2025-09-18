Rekordzista Polski z kilkudziesięcioma zakazami prowadzenia pojazdów
Nieskuteczność polskiego systemu egzekwowania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów obnaża historia 40-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego. Niechlubnego rekordzisty z aż 23 orzeczonymi zakazami.odyn88
Komentarze (46)
Kazdy sedzia ktory nie zastosowal Art 244kk powinin teraz za to beknac. Albo tepy prokurator ktory nie wie jak postawic zarzuty.
@werfogd: Widze kolega nie w temacie. Byly rozne warianty. W zaleznosci od tego z jaka czestotliwoscia zbierasz punkty.
za olewanie 23 wyroków najwyraźniej nie
https://kryminalne.o2.pl/informacje/mial-34-zakazy-sadowe-policja-mowi-dosc-jak-to-jest-mozliwe-7122303110015808a
Łap
https://kryminalne.o2.pl/informacje/mial-34-zakazy-sadowe-policja-mowi-dosc-jak-to-jest-mozliwe-7122303110015808a
:)
Musimy zrobić tablicę wyników
....
Poważnie imiona sędziów idiotów którzy dają idiocie 2,4,5,10, 20 zakaz i koleś dalej chodzi po wolności powinny być przybite do trumny kiedy koleś kogoś zabije.