Trzy razy wzywała pogotowie. W końcu na pomoc było za późno
38-letni pan Łukasz był tak słaby, że nie dawał rady podnieść się z łóżka, miał duszności, czuł ból brzucha, krwawił z przewodu pokarmowego, a później krzyczał z bólu.Kolekcjoner_dusz
najlepsze
do pomocy ostatni
pacjent to gorący kartofel, którego trzeba przerzucić do innego szpitala
@ChillExecutiveOfficer: Najlepiej to wcale nie przyjąć. Zawsze się jakiś powód znajdzie. No albo jak przyjąć to zalać głupimi pytaniami "czemu pan wczoraj nie przyszedł", "na imprezie się to stało" itd.
Wy mnie objawy kogły wskazywać na sepsę albo tętniak rozwarstwiający a to śliska sprawa
Gdzie jest odpowiedzialność? Gdzie sprawiedliwość dla 38-letniego ojca, który zostawił żonę i córeczkę w żałobie?
@Dawid_Kwlk: Żyjemy w świecie gdzie takie pojęcie jak sprawiedliwość to niesłychanie rzadki temat, nawet do sądów to się chadza po wyrok a nie sprawiedliwość.
Jeżeli redaktor wyczułby ściemę, to z pewnością materiał by nie powstał. Przecież nikt nie lubi kompromitacji