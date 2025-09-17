Kolejne podatki o zwykłych ludzi. Fiskus szykuje wielkie porządki
Ministerstwo Finansów bierze się za uszczelnianie podatków. I cyk kolejne podatki od przeciętnych ludzi. W tym czasie zagraniczne korporacje wyprowadzają miliardy z Polski.Bzyq
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
@mocarnyknur widzę, że to, że PRACOWNIK konfy z----ł, rzutuje już na całej Twojej opinii o programie wyborczym partii. Gratuluję przenikliwości umysłu. Polecam strony 500 afer PIS oraz 1000 afer PO.
jakiekolwiek narzekanie na pis/po -> A KONFEDERACJA TOOOOOO
kurde typie, tutaj nikt nie wspomniał o konfie
Jak by nie można wprowadzić wymogu realnego zamieszkania w takiej nieruchomości przez określony czas.
Sam mam auto w leasingu i mi przykro ale trzeba przyznać że likwidują patologie
@Rayearth: daj znac jak pisowski duda blokowal wzrosr podatkow czy dusil inflacje te 4 lata temu