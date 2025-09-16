Moj kolega Olek potrzebuje pomocy, doznal urazu kregoslupa.
Z Olkiem chodziliśmy do technikum, on namówił mnie, by pierwszy raz oddać krew. Niedawno doznał urazu, gdy pilnował dzieci podczas kąpieli. Jeśli macie pytania, przekażę mu i dodam odpowiedź. Jeśli nie chcecie wspierać, dajcie chociaż plusa. Dzięki!maekkkk
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
Jak można dostać urazu kręgosłupa patrząc na dzieci myjące się w wannie?
@MrManiacTeam: krzywo spojrzał widocznie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czy - nie wiemy co się stało, siedział, jeb, nie ma kręgosłupa magicznie, wpłacajcie niemagicznie pieniądze na pomoc!