Koszty pracy w Polsce rosną dwa razy szybciej niż w UE. Są nowe dane
W drugim kwartale 2025 roku godzinowe koszty pracy wzrosły o 3,6 proc. w strefie euro i o 4,0 proc. w całej Unii Europejskiej w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego - podał Eurostat. W Polsce praca podrożała ponad dwa razu więcej niż w UE.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
A bezrobocie już za progiem.
@zubrzpuszczy: ja tu nie piję do żadnej partii.
Stwierdzam fakt.
Socjaliści nie rozumieją skąd się
Za to tutaj ludzie będą godnie zarabiać, tylko nie będą mieli pracy... XD
Nie bedzie DLA kogo pracowac. Mali poddostawcy maja problem ze znalezieniem roboty, biura konstruktorskie swiadczace outsurcing, ktore sa troche r&d i kuznia pomyslow, zwijaja
"Tak
---
Artykuł typu napisany przez zachodnie korporacje które chcą mieć jak największe zyski i chcą żeby p0laczki zarabiali 500 euro, ja was znam wy kapitaliści xD
Płaca minimalna Francja netto - 6130PLN
Płaca minimalna Niemcy netto - 6750PLN
Płaca minimalna Włochy netto - 5590PLN
Płaca minimalna Polska netto - 3500PLN
Chcielibyście się żeby malały? XD