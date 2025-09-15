Pozostaną takie alternatywy jak freenet, gnunet. Te dwa tym się różnią od darknetu że są stworzone dla normalnego contentu pokroju wymiany zdań, muzyki, filmów, gier, torrentów. nie byłem tam jeszcze więc niewiele mogę powiedzieć, ale jeśli i tak trzeba używać alternatywnych wyszukiwarek do google, by wyszukać coś więcej niż numer telefonu do pizzerii czy przychodni alternatywne internety będą codziennością. W każdym razie dla tych świadomych.