Pora założyć foliową czapeczkę? Internet wkrótce będzie martwy.
Jeszcze niedawno traktowana jako żart, na równi z opowieściami o reptilianach i chemtrails. Jednak dziś, gdy zalewani jesteśmy treściami tworzonymi przez AI, teoria martwego internetu zaczyna zyskiwać drugie życie. Przyznał to niedawno twórca ChataGPT. Połowę całego ruchu internetowego generują botyspere
Przecież w internecie jest najwięcej użytkowników w historii i liczba osób z dostępem do sieci jedynie rośnie.
Imho problemem jest przejście z tzw web 2.0 - czyli niby sieci tworzonej przez użytkowników - przykładem tej starej sieci jest wykop, przykładem były stare fora internetowe, a nawet youtube, który do pewnego stopnia wciaż jest takim web 2.0
Teraz
natomiast faktycznie interfejsy i chocby mozliwosc pisania wlasnie, dyktowania, upiekszania surowej treści - moze to troche pomoze, skoro ludziom nie chce sie pisac samemu.
@kubako: IMO jest jeszcze jeden aspekt tego zjawiska, a mianowicie dostęp do sieci ma również "odruchowo" i "zwyczajnie" margines społeczny, patalogia, tzw. "dresy". Wystarczy wyciągnąć smartfon z kieszeni i otworzyć przeglądarkę, aplikację
@Khornishon: Jest np forum skyscrapercity gdzie jeszcze w działach niepolitycznych trzymają poziom. i przy okazji wiele działów jest nastawionych na sprawy lokalne typu inwestycje czy jakieś budowy.
No bo niestety to jest też wada internetu że serwisy lokalne czy nawet strony na fb prawie umarły albo serwują głównie ogólnopolskie informacje z "dodatkiem"
@inflacja_biedaku: A kiedy mogłeś znaleźć? I gdzie?
@Innovator: Niektórzy nie rozumieją, że to jest lepsze rozwiązanie niż "wejdę, dam kciuka w dół, a w komentarzach zbluzgam". W ten sposób tylko generujesz kolejne wyświetlenie, a komentarz to już w ogóle - jest interakcja
@groszek71: to chyba tylko dla binarek, bo normalne grupy news są wciąż darmowe:
http://news.chmurka.net/
https://www.eternal-september.org/
Ludzie narzekają że Facebook zniszczył internet. To teraz AI zniszczy Facebooka i być może ludzie wrócą do poprzedniej wersji internetu.
@damianooo8: nie, nie wrócą. są zbyt słabi i głupi. łykną AIbooka z połykiem i jeszcze Ciebie nazwą szurskim ekstremistą.