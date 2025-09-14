Drogowa bandyterka warszawskich nastolatków na elektrycznych motorowerach
Jazda na jednym kole po ulicach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, nawet 100 kilometrów na godzinę, wyprzedzanie na pasach, blokowanie aut. W nocy z soboty na niedzielę odbył się kolejny nielegalny zlot grupy Warsaw Mob. Niestety patologia z zachodu trafia już do Polski.CaseStudy2
btw hulajnoga nie może mieć siodełka.
A teraz, gdy
@wargi-sromowe-mniejsze: Przetłumaczę - nie możesz znieść że ludzie mają kasę a i tak nie chcą pchać się w to G. i tak sobie racjonalizujesz.
oglądałem filmiki z tego to oni tam czasami takie mocne maszyny biorą aby się przed innymi popisać że to szok, często nawet tak przerabiają że im się falowniki palą czy tam ESC
oskarki bananowce