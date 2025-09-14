Smart pralka zhakowana setki studentów w Amsterdamie zostały bez dostępu do pral
Atak na inteligentne pralki pokazał, że cyfrowe udogodnienia mogą szybko zamienić się w koszmarpixel-nerd
@darksaber: Było czytać treść licencji podczas pierwszego uruchomienia, gdzie w paragrafie 179 użytkownik zdejmuje z producenta jakąkolwiek odpowiedzialność za błędne działanie lub niedziałanie aplikacji, serwera czy czegokolwiek, a co za tym idzie urządzenia ¯\(ツ)/¯
No ale zonk, nowy ekspres wymaga podłączenia do wi-fi. Sic! Tylko że company policy zabrania IT podłączania niesprawdzonych urządzeń do firmowego wi-fi. I w sumie bardzo słusznie. Ale ekspres bez podłączenia do wi-fi nie ruszy. Co tu zrobić?
W tych starych jest bardzo mały otwór. Teraz na pralkach jest napisane 8 kg a otwór ogromny. Tylko że w środku mało miejsca.
nie da sie kupić dobrej lodówki żeby nie miała tego goonwa smart
@Miszczu_wszystkiego: Nie skończy się, bo taki sprzęt daje producentowi dostęp do kopalni informacji o sposobie użytkowania przez konsumenta. Sprzedajesz część prywatności i jeszcze płacisz za to jako za produkt prime.
W danym kraju norma, ale biorąc pod uwagę światowe standardy - jednak nie.
Pamiętajcie, że jeżeli tylko jest taka możliwość, to tego typu smart pierdoły warto odizolować od reszty domowej sieci za pomocą osobnego VLANa.
@enron: Absolutnie zbędne, mam taką opcję w apce i znudziła mi się po dwóch użyciach. Po prostu nie ma potrzeby gonić jak pralka skończy prać, praniu nic nie będzie jak sobie poleży np. 1-2h w bębnie ¯\(ツ)/¯ Wypraktykowałem przez lata to wiem, że pranie wyciągnięte od razu i po kilku godzinach niczym się
W mieście tego wywaliło jak grzyby po deszczu.
W akademiku były trzy zajebiste pralki, gdzie za piątaka można było zrobić pranie z suszeniem. A i tak niektóre orły wolały wozić śmierdzące majty pociągami przez pół polski, żeby mamusia w weekend wyprała.