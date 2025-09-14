Najlepsze jest jak te przygłupy się zaczynają srać, wyzywać od konfidentów, mówić o tym, że nie można nagrywać. Jakbym miał więcej czasu, to bym chyba sam takie filmiki nagrywał, bo to jest dobra komedia. Zamiast zamknąć mordę i powiedzieć, że źle zrobiłem, to bydło się zaczyna pluć i to jeszcze przy własnych dzieciach xD