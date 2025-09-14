Zlot miłośników jazdy po chodniku
Setki czy nawet tysiące odwiedzających festyn dały sobie radę z dojazdem. Ale przybyły też jednostki wybitne, niepotrafiące odnaleźć się w otaczającej je rzeczywistości. Brak zasad, wyparcie, agresja werbalna i fizyczna, stwarzanie zagrożenia niektóre zadania, takie jak przyjazd w miejsce docelowemaria_kiribati
- #
- #
- #
- #
- #
- 93
- Odpowiedz
Komentarze (93)
najlepsze
A to, że policja ani nie wystawia mandatu, ani pouczenia tylko wysyła dalej do umorzenia to jest systemowe zamiatanie pod dywan problemu.
@Znachor_enjoyer: bo ci debile są święcie przekonani, że nie robią nic złego. A potem wielkie zaskoczenie i oburzenie, jak ktoś się ich o to czepia.
Postawa policjantów i choćby tego gościa z 52:40, który, pomimo takiego zaparkowania, szybciutko się jednak zreflektował pokazuje, że takie akcje/materiały, piętnujące nieprawidłowe zachowania w przestrzeni publicznej, są bardzo potrzebne.
I mam nadzieję, że Konfitura również zgłasza groźby karalne, które wygłaszają w jego stronę Sebastiany wyklęte.