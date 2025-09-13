"Zagrożenie atakiem z powietrza". Alert RCB dla kilku powiatów
"Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - taki alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki, włodawski (województwo lubelskie).Kolekcjoner_dusz
Robię pranie.
Ja zrobiłem pranie przed alertem. Zawsze tak robię. Nigdy się nie zawiodłem.
Jeżeli uważasz ruskie informacje za pewnik, to śmiało myśl co chcesz. Pamiętaj jednak, że bolszewicki aparat rządowy jest mistrzem propagandy, dowodem na to jest utrzymanie w rydzach miszmaszu etnicznego który tam panuje i jest ślepo wpatrzony w wodza. Oni nie mają wyboru kłamstwa kremla wgryzły się im w mózgi, Ty jeszcze go masz, szanuj to ziomeczku - szanuj.
W dniu dzisiejszym zanotowano 128 alarmów powietrznych. Tu lista powiatów...
W dniu dzisiejszych odnotowano kolejne na przypadki naruszeń przestrzeni powietrznej : województwo A (65), województwo B (34) itd.
Zostań w domu i załóż hełm.
To jest trochę jak meteoryt z nieba. Jak masz pecha, to na Ciebie spadnie i absolutnie nic na to nie poradzisz.