Jeżeli uważasz ruskie informacje za pewnik, to śmiało myśl co chcesz. Pamiętaj jednak, że bolszewicki aparat rządowy jest mistrzem propagandy, dowodem na to jest utrzymanie w rydzach miszmaszu etnicznego który tam panuje i jest ślepo wpatrzony w wodza. Oni nie mają wyboru kłamstwa kremla wgryzły się im w mózgi, Ty jeszcze go masz, szanuj to ziomeczku - szanuj.