Koniec z rootem i custom romami na Samsungach.
Od One UI 8 nie odblokujemy już bootloadera, Samsung całkowicie usunął tę funkcję w najnowszej wersji systemu.PEPE_Le_Sfont
- #
- #
- #
- #
- 113
- Odpowiedz
Od One UI 8 nie odblokujemy już bootloadera, Samsung całkowicie usunął tę funkcję w najnowszej wersji systemu.PEPE_Le_Sfont
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (113)
najlepsze
Chociaż dla Grażynki z księgowości albo Anetki z HR to wsio ryba. Byle Facebook działał, Tiktok, Insta i Tinder.
@QuickCharger: Ironicznie nawet ich nie usunie bez roota xD
@gl0wa: grzeczny niewolnik
w chińczykach przez adb musisz komendą wyłączać aplikacje bo śmieci jest masa i nie można tego normalnie ani usunąć ani wyłączyć plus masz domyślnie reklamy w systemie i aplikacjach.
Może kogoś zainteresuje: https://shop.nitrokey.com/shop?&search=nitrophone
ale root niestety nie przywróci slotu microSD i gniazda AUXa