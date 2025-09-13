Oglądałem Samsunga Z Fold przed ostatnim zakupem nowego telefonu. Ile tam jest bloatware ... . Telefon za prawie 9 tys. złotych z taką ilością niepotrzebnych aplikacji, których nie można nie tylko odinstalować, ale nawet wyłączyć. Jak teraz zablokują rootowanie telefonu to strzelą sobie w kolano, bo kto kupi za tyle tysięcy telefon, który z założenia będzie spowalniany przez działające w tle zbędne aplikacje.