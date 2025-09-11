Prezydent Karol Nawrocki przestrzegł przed rosyjską dezinformacją
Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, aby nie ulegać doniesieniom wytworzonym przez rosyjską machinę propagandową. RBN z udziałem prezydenta i m.in. premiera oraz szefa MON a także wysokimi dowódcami armii zostałBiznesalert
- #
- #
- 79
- Odpowiedz
Komentarze (79)
najlepsze
Jestem ekspertem.
Pis (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Jakie niby g---o?
@latarnikpolityczny: korzystanie z niesprawdzonych źródeł typu dziki trener i grzegorz braun zamiast komunikatów rządu, MON i prezydenta.