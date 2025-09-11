Tak "postępuje", że obecnie żadna partia nie jest naprawdę antykościelna.

Mamy udające świętych na pokaz PiS i jego bardziej radykalną wersję Konfederację.

KO niewiele lepsze, bo jakoś temat choćby niedziel handlowych nie istnieje, nie mówiąc o przestarzałym konkordacie.

Radni i samorządowcy od lewa do prawa prześcigają się w oddawaniu działek na kościół za złotówkę.