Kolejny wałek na allegro allegro.pl
Chyba wasza platforma oszukuje, zmienia sie sprzet po dodaniu do koszyka, to chyba sie nazywo oszustwo internetowe ? Wyniki wyszukiwania pokazuja - Lenovo ThinkCentre M910q Tiny i5-6500T 16GB 256SSD, a po dodaniu do koszyka jest juz - Komputer Lenovo M710q Tiny I5-6500T 256GB SSD/16GB Win10 do domustepon
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
Często sprzedający w opisie proszą, żeby nie sugerować się tytułem dodanym przez allegro, bo jest błędny.
ale kurde jak wpisuje w wyszukiwarke płyn do prania to chce płyn do prania
Jeszcze zabawniejsze jest aktualne oszustwo na cenach. Obecnie nawet jak włączysz sortowanie po najniższej cenie to sortuje grupy po najniższej cenie top oferty/promowanej z danej grupy. A nie po faktycznie najniższej
"Komputer Lenovo M710q Tiny I5-6500T 256GB SSD/16GB Win10 do domu pracy"
Parametry
Stan
https://allegro.pl/oferta/lenovo-m720q-tiny-i3-8gb-w11-ry-17693537522
Nie neguję samego zakupu, tylko mnie zastanawia, czemu bierzesz starszą generację. Chyba żeś linuxiarz i Windowsa nie planujesz używać wcale