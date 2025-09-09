Dlaczego nowe piosenki to chłam
Im jesteśmy starsi, tym mniej nowych piosenek nam się podoba - nasz muzyczny gust staje się bardziej osobisty i nostalgiczny.Zylet
Komentarze (82)
najlepsze
Większość to zwykle użycie starego motywu/melodii i dodanie do tego jęczącej baby lub bambuska lub jakiegoś trapowego bitu z jakimś beznadziejnym tekstem.
Zepsute „numa numa” (dragostea din tei) czy forever young. Takie niszczenie piosenek powinno być nielegalne
Jako słuchacz urodzony w latach 90 często zdarza mi się odkrywać do dziś nagrania z lat 70-80 a nawet 60, które brzmiały super i słucham ich obecnie. Do tego klasyki których chyba nawet nie muszę wymieniać się nie starzeją nigdy. Takie Stairway to Heaven będzie bujał 60 letniego dziadka jak i świadomego 20 latka co nie ma uszu w
@szamankasmok:
@enten: Odnośnie piosenek pisanych pod hit sezonu to warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że obecnie piosenki mają znacznie krótszą żywotność jak miało to miejsce kiedyś a powodem tego bardzo często jest chociażby to, że są tworzone pod viral na tik tok.
@marcelstasiuk: Przenośnia. Mówi Ci to coś?
Posmarowałbyś chleb czymś czego nie lubisz czy wręcz przeciwnie?
Teraz ten kawałek jest dla mnie w top 5 wszechczasów. Kupiłem nawet vinyla nie mając gramofonu xD.
Co jakiś czas wracam i za każdym razem mam ciary przy smyczach na końcu.
Teledysk w pytę, cały na jednym ujęciu, bez cięć.