Nieprawda. Zupełna bzdura. Są piosenki ponadczasowe i jest chłam pisany pod hit sezonu.

Jako słuchacz urodzony w latach 90 często zdarza mi się odkrywać do dziś nagrania z lat 70-80 a nawet 60, które brzmiały super i słucham ich obecnie. Do tego klasyki których chyba nawet nie muszę wymieniać się nie starzeją nigdy. Takie Stairway to Heaven będzie bujał 60 letniego dziadka jak i świadomego 20 latka co nie ma uszu w Pokaż całość