Policjant prowadzący radiowóz w Łodzi najpierw wymusił na taksówkarzu pierwszeństwo, a chwilę potem wlepił mu mandat. Absurdalną i skandaliczną sytuację zarejestrował jeden ze świadków, a nagranie trafiło do sieci. Jak się okazuje, zachowanie funkcjonariusza nie pozostanie bez konsekwencji. Wszczęto