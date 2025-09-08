Abu Zabi: odkryto starożytny krzyż, świadectwo wczesnego chrześcijaństwa w ZEA
Podczas tegorocznych wykopalisk w klasztorze na wyspie Sir Bani Yas, ok. 170 km na południowy zachód od Abu Zabi, archeolodzy odkryli unikalny, 30-centymetrowy gipsowy krzyż. Jak poinformował Departament Kultury i Turystyki Abu Zabi, znalezisko datowane jest na VII-VIII w. n.e.LeoXIV
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
Ale tak, zgoda, Islam to dopiero okolice 620 roku (ucieczka z Mekki do Medyny była w 622).
Na tamtych terenach przez dobre 300, 400 lat dość prężnie rozwijało się chrześcijaństwo. Nic nowego.
To trochę tak, jakby pod Lyonem znaleźć figurkę Jowisza z czasów Oktawiana Augusta i udawać zdziwionego.
@tenloginnieistnieje: Nie jest, nowożytny to czas od renesansu. VII-VIII w. n.e. to średniowiecze.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Waraqah_ibn_Nawfal
@Michalius: jak ci sie udało to wykoncypować?