Za "starożytność" uważa się okres pomiędzy 3500 lat p.n.e. a rokiem 476 naszej ery. Jeżeli ten krzyż jest z VII Wieku to jest to 600 lat po Chrystusie. W tym czasie Chrześcijaństwo miało już bardzo silna pozycję w Europie ina Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce. Zdecydowanie dominowało. Ten krzyż jest "nowożytny".