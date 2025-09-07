Windows 11 traci użytkowników. Windows 10 i nawet Windows 7 wracają do łask
Najnowsze dane pokazują niespodziewany trend zamiast przesiadki na Windows 11, część użytkowników wybiera starsze systemy, a nawet odkurza kultową siódemkę.pixel-nerd
Komentarze (68)
Wygląda na to że bite 10 lat rozwoju oprogramowania i sprzętu poszło w wyświetlanie reklam gdzie popadnie i śledzenie
@funkmess: a bo ludziom sie wydaje ze korporacji chodzi o jakas misje poprawy jakosci oprogramowania i wspinania sie na wyzyny
oni nie maja realnej konkurencji w dekstopach, rok linuxa sie nie wydarzyl a jest "zapowiadany" od 3 dekad, sam microsoft w dupie juz ma windowsa, powoli nawet xboxa i rozwija uslugi - wszystko w abonament, game pass, office 365 granie w chmurze itp bo z tego ma najwiecej
To 7 jest spoko.
98 ok, millenium g---o.
XP ok, vista g---o,
7 ok, 8 g---o
10 ok, 11 g---o.
Od razu widać że Ukraincy wyjeżdżają z kraju.
I cyk Iphone w doł. Samsung i Xiaomi do góry.
XD Kisne. Dosłownie TO SAMO jojczenie było po KAZDEJ aktualizacji Windows 10. Teraz chyba dosłownie jednemu Chińczykowi coś tam z dyskiem się stało po update i to były te głośne problemy techniczne.
Ale to nie te czasy gdy co kilka miesięcy robiło się format c: /s bo system łapał zwiechy.
Wraz z moim pierwszym PC kupiłem (lol) licencję na widows milenium, po czym po
Jakby ktoś pytał o resztę to 32GB/RTX4060/2TB nvme (praktycznie stale coś upgraduje, choć już bardziej się nie da :(
Jak mam kolejny raz się przestawiać, to w sumie mogę się przestawić na linuxa.