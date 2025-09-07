Serio? Szczerze mówiąc od 2-3 lat nie interesuje mnie, jaką mam wersję windowsa. Nie widzę specjalnej róźnicy, nic się nie wiesza, wszystko działa normalnie. Chociaż może też być, że używam kompa jak stary dziad, więc nie widzę różnicy w wydajności.



Ale to nie te czasy gdy co kilka miesięcy robiło się format c: /s bo system łapał zwiechy.



Wraz z moim pierwszym PC kupiłem (lol) licencję na widows milenium, po czym po Pokaż całość