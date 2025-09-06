Nie wiesz NIC o rzymskich liczbach
Zapisywania liczb w rzymskim systemie liczbowym uczymy się już w szkole podstawowej. Ale czy oby na pewno Rzymianie posługiwali się właśnie takim systemem?noHuman
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Zapisywania liczb w rzymskim systemie liczbowym uczymy się już w szkole podstawowej. Ale czy oby na pewno Rzymianie posługiwali się właśnie takim systemem?noHuman
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (18)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora