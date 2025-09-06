Kopalnia Soli KŁODAWA - polski producent soli
Kopalnia Soli Kłodawa największy czynny zakład wydobycia soli kamiennej w Polsce, sięgający pokładów sprzed 250 milionów lat. Produkuje sól spożywczą, przemysłową, drogową oraz specjalistyczne wyroby. Dodatkowo pełni funkcję atrakcji turystycznej, oferując zjazdy na głębokość ponad 600 m pod ziemięmnvt
Komentarze (30)
I jak widać na opakowaniu - wydobywana przez ciężko pracujące w kopalni dzieci, za co dodatkowy plus ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Amatorro: jakby to mieli wydobywać górnicy związkowcy to byłaby droższa niż węgiel... Dzieci to jednak tania siła robocza. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
chociaż dzieci mają produktywne zajęcie i pomagają rodzicom zarobić na a-----l, bo jest coraz droższy
A jeszcze mówili, że to jakaś specjalna, której się nie kupi i ma więcej minerałów
@engineer: moze ci wcisneli odpadp poprodukcyjny, ktorego sanepid by nie dopuscil do obrotu :D?
... termin przydatności do spożycia-3 lata ¯\(ツ)/¯
Btw. Nikt nigdy za to nie odpowiedzial
https://gloswielkopolski.pl/afera-solna-prokuratura-tlumaczy-dlaczego-ja-umorzyla/ar/3817077
"Ostatecznie śledztwo zostało umorzone, ponieważ nie stwierdzono, by spożycie soli drogowej stanowiło zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, mimo że miała ona domieszki niedopuszczalne w żywności, takie jak piasek czy kreda"