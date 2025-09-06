Roman Biliński wygrywa wyścig FIA F3
Początkowo Biliński dojechał na 2 miejscu, lecz po karze dla rywala, został ogłoszony zwycięzca wyścigu na Monzytumialemdaclogin
Komentarze (25)
najlepsze
Wprawdzie Kubica kiedyś też wygrał na poziomie F3, ale to była zupełnie inna F3, rozgrywana poza weekendami F1 i na zupełnie innych torach.
@PePlusPe: mi ciebie nie żal że uja się znasz xD Kucharczyk ogarnia temat z wejściem do F2, aktualnie umacnia się na 1. miejscu w klasyfikacji Euroformuły
@anomalia_: Do jakiego f2.... Co ty pieprzysz..... Jego nie stac bylo na f3, nawet na frece. Do f2.... On byl 3 w gb3 pokonali go rookie, po czyms takim to jest koniec kariery a nie ogarnianie czegokolwiek (sprawdz sobie gdzie wyladowali poprzednicy ktorzy byli 3 w gb3, ba nawet co byli 2).
PS.
Niby jeździ z polską flagą, ale po polsku w ogóle mówić nie potrafi.
@damian125: Albon jezdzi z flaga tajlandii, po tajsku tylko dzien dobry i dziekuje.
Urodzony w UK i tam żyje. Dziadkowie po stronie ojca byli Polakami. Obywatelstwo polskie ale na jakiej zasadzie dostał w 2022 roku to nie wiem. Tak czy inaczej ciekawe dlaczego postanowił jeździć z polską flagą, skoro z naszym krajem, to go za wiele nie łączy.