Zespół Downa można wyleczyć?
Zespół japońskich naukowców usunął nadmiarowy chromosom 21 z komórek osób z zespołem Downa. Dzięki metodzie CRISPRCipakKrulRzycia
@Zielony34: Byłem tu przed usunięciem komentarza przez moderatora.
nie sądziłem, że ktoś na wykopie może jej słuchać, szacun ;)
@alexmich: uuu jak tak można pisać, tu wszyscy kochają dałniątka
Katastrofa( ͡° ʖ̯ ͡°)
To ja już bym wolał zadbać o prawidłowy zarodek (invitro + selekcja) albo wręcz "projektowanie" dzieci żeby zmniejszyć odsetek chorób/obciążeń.
@tenloginnieistnieje: Synek, bo prawda jest taka, że tam jest taka sama chujnia jak na Ziemi. Tyle, że kosmiczna.
Ale on ma rację. Na ten moment nie można. Raz, że za jednym razem potrafimy zmienić jedą komórkę a potrzeba zmienić miliardy, a dwa, że to nie zmieni wad króre powstały w trakcie rozwoju, dlatego aby to miało sens trzeba to zeobić jak najwcześniej, a najlepiej to sporo przed narodzinami.
Nie trzeba być ekspertem aby zrozumieć ten artykuł i jak działa Crisp. Wystarczy tylko skończyć ze zrozumieniem podstawówkę.