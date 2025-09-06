Pamiętacie artykuły o słynnych odkryciach geologicznych czy więzieniu za podlewanie ogrodu deszczówką we Francji?
Teraz przyszła kolej na Polskę. Strony z tego samego generatora, szokujące artykuły, adresy przejęte po zamkniętych firmach itp. Mimo oczywistego fejka są już podawane dalej przez duże serwisy i wrzucane na wykop.
Np strona wpływnatury.pl
A tu jedna z takich stron we Francji
Kto to robi? Nie wiem ale szykujcie się na wysyp artykułów o "oburzających" pomysłach rządu lub UE.
Za późno na takie rady. Polskie media społecznościowe (w tym Wykop) siedzą już po uszy w ruskiej narracji i tylko ślepy by tego nie zauważył. W najbliższej przyszłości to jest już nie do odwrócenia, pytanie tylko, jakie będą skutki.