W ogóle r-------o mnie ostatnio jak w dokumencie o Trumpie od "Ciekawe Historie" powiedziano, że ogromna część fejków protrumpowskich typu "Papież poparł Trumpa" była tworzona przez jakichś macedońskich cwaniaków, którzy ogarnęli, że ludzie najchętniej wchodzą w clickbaitowe nagłówki o Trumpie bo są spragnieni kontrowersji i tak najlepiej zgarnąć hajs z reklam. To, że ten typ został Prezydentem zawdzięcza zwykłej prymitywizacji przekazu medialnego, która dostosowuje się do odbiorcy, który chce prostych wyjaśnień, ale Pokaż całość